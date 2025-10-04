ETV Bharat / entertainment

ਬ੍ਰੈਡ ਐਡ ਬਟਰ ਕਾਮੇਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸ਼ਿਵਮ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਮੇਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ' ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

BREAD AND BUTTER NEW FILM
ਅਨਾਊਸ ਹੋਈ ਬ੍ਰੈਡ ਐਡ ਬਟਰ ਕਾਮੇਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ (social media)
October 4, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੜੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮੁੜ ਗਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗੀਆ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਨਾਊਸ ਹੋਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਮੇਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ( ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਰੋਟੀ )' ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਟੀ ਟੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੀ ਐਸ ਸਿੱਧੂ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵਮ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਿਵਮ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।

ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

' ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। 'ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

2026 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਲਮ

ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਫਿਿਨਸ਼ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਾਲ 2026 ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਕਈ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰੰਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ । ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਿਵਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹਾਲੀਆ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਫਿਲਮਸ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ 'ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ', 'ਅੱਲੜ੍ਹ ਵਰੇਸ', 'ਅੰਗਰੇਜ ਪੁੱਤ', 'ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਡੀਕ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

