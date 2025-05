ETV Bharat / entertainment

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਟਾਪ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ - SHAH RUKH KHAN

SRK AMONG WORLD RICHEST ACTORS ( ANI )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 2, 2025 at 2:56 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 3:55 PM IST 2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੋਵਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਫੀਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਡੋਰਸਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵੀ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਟੌਪ 10 ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਨਿਵੇਸ਼, ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਡੋਰਸਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖੁਦ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੈੱਡ ਚਿਲੀਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ।

