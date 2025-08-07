Essay Contest 2025

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਬੋਲੀ-ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ... - SARDAAR JI 3 CONTROVERSY

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਣੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3' ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

sardaar ji 3 controversy
sardaar ji 3 controversy (Photo: IANS)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਣੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰ ਫਵਾਦ ਖਾਨ ਨਾਲ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ 'ਅਬੀਰ ਗੁਲਾਲ' ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ (22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵਾਣੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਫਿਲਮ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਫਸ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।"

ਉਸਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ?"

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ

22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3" ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਜੀਤ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ।

