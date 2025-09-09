ETV Bharat / entertainment

ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ? ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ।

AISHWARYA RAI BACHCHAN TO DELHI HC
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2025

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ (ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਦੀਪ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਮੱਗ ਅਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸੇਠੀ ਨੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੇਸ਼ਨ ਵੈਲਥ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦੱਸਿਆ

ਸੰਦੀਪ ਸੇਠੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਵਿਗਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦੱਸਿਆ।

ਖਾਸ URL ਦੀ ਲੋੜ

ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ URL ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਕਰੀਆ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁਦਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਈ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ URL ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲਾਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ (BSI) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਰੇਕ ਮੁਦਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

