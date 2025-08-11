ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ" ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਵੇਰ ਬਿਤਾਈ। ਵਰੁਣ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ... ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ।" ਵਰੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਬਾਰਡਰ 2" ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ।
6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਧ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੈੱਟਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਪ ਅੱਪ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਰੁਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਪ ਅੱਪ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ"। ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰੁਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ"। ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਬਾਰਡਰ' ਲੌਂਗੇਵਾਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, 'ਬਾਰਡਰ 2' ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 1999 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LoC) ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਗਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 1997 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਬਾਰਡਰ" ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਯੁੱਧ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ 1971 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ, ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ, ਸੁਦੇਸ਼ ਬੇਰੀ, ਪੁਨੀਤ ਇੱਸਰ, ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਖਰਬੰਦਾ, ਤੱਬੂ, ਰਾਖੀ, ਪੂਜਾ ਭੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਬਾਨੀ ਮੁਖਰਜੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: