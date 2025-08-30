ETV Bharat / entertainment

ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੈੱਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ, ਇਸ ਦਿਨ ਬਣਨਗੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ - SUNIL GROVER

ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੈੱਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Bollywood Actor Sunil Grover
Bollywood Actor Sunil Grover (Photo: Special arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 30, 2025 at 5:18 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਰੇਡਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਐਲਟੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਕਈ ਰੰਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

'ਦਿ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ' ਸਮੇਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਰਿਐਲਟੀ, ਐਵਾਰਡਸ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੱਥੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਸ਼ੂਰ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ੇਡ 'ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਓਧਰ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 'ਲੀਡਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੁਨੇਕਟ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 06 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਚ ਉਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੇ ਕਈ ਚਿਰ ਪਰਿਚਤ ਕਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਟੇਜੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਕਾਮੇਡੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸਨੇ 'ਹਾਂਸੀ ਕੇ ਫੁਹਾਰ' ਵਰਗੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇਰੇ ਨਾਮ' (2003) ਅਤੇ 'ਮੁੰਬਈ ਮਿਰਰ' (2013) ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

