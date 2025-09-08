ETV Bharat / entertainment

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੋਗਾ ਦਾ ਇਹ ਗੱਭਰੂ, ਕਿਹਾ-ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ...

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

SONU SOOD HELP PUNJAB FLOODS
SONU SOOD HELP PUNJAB FLOODS (ETV Bharat Graphics Team)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 8, 2025 at 4:08 PM IST

2 Min Read

ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੇਗੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਲਈ ਧੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੋਗਾ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ।

SONU SOOD HELP PUNJAB FLOODS (ETV Bharat)

ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ

ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਸੰਭਲੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।

ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੰਡਾਇਆ ਦਰਦ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਸਮਝੇ।

ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-


For All Latest Updates

TAGGED:

BOLLYWOOD ACTOR SONU SOODSONU SOODSONU SOOD VISIT MOGA FLOODSPUNJAB FLOODSSONU SOOD HELP PUNJAB FLOODS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਲ? ਤਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ 'ਇਹ' ਕੰਘੀ

ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ

ਪਿਤਰ-ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਰਾਤਰੀ-ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.