ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਸਰਿਆ ਸੰਨਾਟਾ, ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਬੋਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2025 at 10:11 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਾਵੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਸੰਨਾਟੇ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਵਿੱਢੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3.00 ਵਜੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਸਲਿੰਗ, ਕਲਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕਬੱਡੀ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਐਂਡਵੈਂਚਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਰੋਡ'( 2014 ) ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਰਿਤੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਰੁਕਲਪ੍ਰੀਤ ਸਟਾਰਰ 'ਮਰਜਾਵਾਂ' ( 2019) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਨੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਛਾਏ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਇਸ ਮੌਤ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਏਸ਼ੀਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਏਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਰਨੋਲਡ ਸ਼ਵਾਰਜ਼ਨੇਗਰ ਦੁਆਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਿਲਾਪ ਮਿਲਨ ਝਾਵੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਂਡਲ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
