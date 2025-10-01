ETV Bharat / entertainment

ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣੇ ਜਵੈਲਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਟਵਿਸਵਾ ਜਵੇਲਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

BINNU DHILLON
ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ (Instagram)
Published : October 1, 2025 at 2:47 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਐਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਜਵੈਲਰੀ ਐਡ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ਵੱਲੋ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਵਾਂ ਵਜੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਨਡੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਕਲੋਬ੍ਰੇਟ ਝਲਕ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਸ ਇੰਨਡੋਰਸਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਐਡ ਫ਼ਿਲਮ ਵੀ ਜਲਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈੱਨਲਸ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਕਲੋਬ੍ਰੇਟ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵੱਲੋਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਲਈ ਐਡ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਡੋਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਿਆ ਜ਼ੋਂਬੀਲੈਂਡ ਬਣਿਆ', 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋ ਇਕੱਠਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ," ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ… ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਟਵਿਸਵਾ ਜਵੇਲਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ! 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਟੋਰ ਲਾਂਚ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।"

