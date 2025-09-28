ETV Bharat / entertainment

ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਆ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

RAJVIR JAWANDA ACCIDENT
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ (Instagram)
Published : September 28, 2025 at 10:48 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ, ਬਿਨੂੰ ਢਿੱਲੋ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਮਾਹੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਾਨੀਆ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ, ਸ਼ੁੱਭ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ, ਨਿੰਜਾ, ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ, ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੌਰਡਨ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਲੇਜ ਅਖ਼ਤਰ, ਗੁਲਾਬ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ, ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ, ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ, ਕੌਰ ਬੀ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ, ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਦੁਆ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ।" ਅਦਾਕਾਰ ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ," ਆਓ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ... ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ.. ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਕ ਖਬਰ ਨਾ ਫਿਲਾਓ.. ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ.. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਕਰੀਓ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਕਾਰ ਬਿਨੂੰ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਕ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ," ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ @rajvirjawandaofficial ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੇਂ। ਤੇਰੀ ਸੰਗੀਤਮਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਗੂੰਜੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਆਓ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ।"

ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,"ਕੁਝ ਵਿਊਜ਼ ਲਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਫਿਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਫਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫਿਲਾਈਏ, ਦੋਵੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ।" ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਵੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

