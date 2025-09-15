ETV Bharat / entertainment

ਭਜਨ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ

ਭਜਨ ਸਮਰਾਟ ਅਨੂਪ ਜਲੋਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ANUP JALOTA LAUNCHES A MISSION 500
ਭਜਨ ਸਮਰਾਟ ਅਨੂਪ ਜਲੋਟਾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2025 at 4:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਭਜਨ ਸਮਰਾਟ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੂਪ ਜਲੋਟਾ ਆਪਣੀ ਭਜਨ ਗਾਇਕੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਭਜਨ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ 500 ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 500 ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਅਨੂਪ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਜਨ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨੂਪ ਜਲੋਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਭਜਨ ਸਮਰਾਟ ਅਨੂਪ ਜਲੋਟਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 'ਮਿਸ਼ਨ 500'

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਚਿਨ ਪਰਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਨੂਪ ਜਲੋਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 7,500 ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ 500 ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।'

500 ਗਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

ਭਜਨ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਾਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੰਜੁਕਤਾ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਜਨ ਗਾਇਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇਗੀ।

ਪਹਿਲੀ ਰਿਲੀਜ਼- ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ 'ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ' ਠਾਣੇ ਦੀ ਗਾਇਕਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਬਚਛਵ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੂਪ ਜਲੋਟਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੀਤ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਦੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਨੈ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸਿਨਹਾ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਇਹ ਗੀਤ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੰਜੁਕਤਾ ਜੈਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਟ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ, ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ'।

ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਬੱਛਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਨੂਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ 500 ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

ਦਰਕਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 'ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਗੀਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।'

ਯੂਟਿਊਬ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਲਈ ਕੈਸੇਟਾਂ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੋਟਾ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਜਿਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਯੂਜ਼, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਅਨੂਪ ਜਲੋਟਾ ਕੌਣ ਹੈ?

ਭਜਨ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਨੂਪ ਜਲੋਟਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 'ਐਸੀ ਲਾਗੀ ਲਗਾਨ', 'ਜਗ ਮੇਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਦੋ ਨਾਮ', 'ਰਾਧਾ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਆਮ ਆਧਾ' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਭੂਜੀ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਪਾਣੀ' ਵਰਗੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਭਜਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2012 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜਲੋਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ 500 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

BHAJAN SAMRATਅਨੂਪ ਜਲੋਟਾ ਮਿਸ਼ਨ 500ANUP JALOTA MISSION 500ANUP JALOTAANUP JALOTA LAUNCHES A MISSION 500

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਤੁਸੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਾਹ-ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ?

ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ Nano Banana ਟ੍ਰੈਂਡ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਫਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

11 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖਰਚਾ, ਤਾਂ ਗਾਇਕਾ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਰੋ ਸਪੰਰਕ

ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.