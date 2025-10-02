'ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1' ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣ ਲਓ ਇਸ ਦੇ ਰਿਵਿਊ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆਵਾਂ

'ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1' ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣ ਲਓ ਇਸ ਦੇ ਰਿਵਿਊ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆਵਾਂ
ਕੰਨੜ ਸਟਾਰ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1" ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਨੜ ਸਟਾਰ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ "ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1" ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦਾ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਹੈਂਡਲ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
"ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1" ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
#KantaraChapter1Review :— చిట్టి నాయుడు🧢 (@Naveen_Saaho_41) October 1, 2025
What an experience! 🙌 @shetty_rishab once again proves he’s a master storyteller.#KantaraChapter1 is more than a film—it’s a soul-stirring journey into folk, faith & human emotions🔥
That climax? Unforgettable
1000CR On cards
pic.twitter.com/jahZDV86h9
"ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1" X ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ
ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਵਿਊ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕਿੰਨਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਧਾਰਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਅਭੁੱਲਣਯੋਗ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਈ ਦੀ ਉਮੀਦ।"
#KantaraChapter1Review @shetty_rishab does it again best movie in INDIAN CINEMA #KantaraChapter1 doesn’t just entertain, it awakens something deeper within you— Suraj Singh (@SurajSingh81994) October 1, 2025
Pure goosebumps!🔥 A cinematic blend of folklore, faith & raw human spirit...
A must & should watch movie… pic.twitter.com/mWKFDXm7eJ
ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਧਾਰਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ... ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ। ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
Goose bumb seen Blockbuster 💥 💥— jack -riser (@RajputAbha86261) October 2, 2025
⭐⭐⭐⭐✨ 4.5/5 !!
Especially 2nd Half Peak Madness of @shetty_rishab will be on the next level 🔥🔥
B-L-O-C-K-B-U-S-T-E-R 🥵🥵 Peak cinematic experience #KantaraChapter1 #KantaraChapter1review #RishabShettyRules pic.twitter.com/CkDq0OQFE7
ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੋਕਧਾਰਾਵਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਭ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਟ੍ਰੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।"
NTR And Rishab in One Frame 🤭❤️#KantaraChapter1review #NTRNeel pic.twitter.com/0F5Ha3TLQ8— Sandeep Reddy Vanga (@NanYaruu01) October 1, 2025
ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ। ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਲ ਹਨ।
Mental Mass Madness by @shetty_rishab its a devotional masterpiece 🚩🚩🔥🔥💥💥#KantaraChapter1 #KantaraChapter1Review #RishabShetty #ntr #JrNTR pic.twitter.com/3XqVrCelNN— Rohith Goud ‘TDP’ (@tdp_rohithgoud) October 1, 2025
#KantaraChapter1Review Great! Great! Great! Everything is going great till now.— THE Eswar ©️ (@eswar_c_) October 1, 2025
Fantastic kantara world visuals and backstory 💥💥 #RishabShettyRules what is this mansion house sirr 🙇🏻♂️. Chapter 1 is Far better than Kantara ❤️🔥 pic.twitter.com/AzSmFTYFBI
"ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1" ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਕਵਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
#KantaraChapter1review #KantaraChapter1 This Year Blockbuster Movie #RishabShetty pic.twitter.com/goHCdam2Pi— Elamparithi (@i_amelamparithi) October 1, 2025
Good response from Premier's for #KantaraChapter1— AndhraNTRFC (@AndhraNTRFC) October 1, 2025
TIGER NATION on Duty 🔥💥
Waiting to witness the most anticipated film on tomorrow
Congratulations to @shetty_rishab garu, @hombalefilms and #Kantara Team behalf of Man Of Masses @tarak9999 Fans 🤗☺️ #ManOfMassesNTR pic.twitter.com/PkLj3hqPwQ
"ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1" 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਮਣੀ ਵਸੰਤ, ਜੈਰਾਮ ਅਤੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇਵੈਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
