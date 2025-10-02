ETV Bharat / entertainment

'ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1' ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣ ਲਓ ਇਸ ਦੇ ਰਿਵਿਊ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆਵਾਂ

ਕੰਨੜ ਸਟਾਰ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1" ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

KANTARA CHAPTER 1 X REVIEW
"ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1" (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2025 at 10:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਨੜ ਸਟਾਰ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ "ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1" ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦਾ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਹੈਂਡਲ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

"ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1" ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

"ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1" X ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ

ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਵਿਊ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕਿੰਨਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਧਾਰਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਅਭੁੱਲਣਯੋਗ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਈ ਦੀ ਉਮੀਦ।"

ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਧਾਰਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ... ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ। ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੋਕਧਾਰਾਵਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਭ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਟ੍ਰੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।"

ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ। ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਲ ਹਨ।

"ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1" ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਕਵਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

"ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1" 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਮਣੀ ਵਸੰਤ, ਜੈਰਾਮ ਅਤੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇਵੈਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

KANTARA CHAPTER 1 REVIEWਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1RISHABH SHETTY FILMSKANTARA CHAPTER 1 X REVIEW

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, 5.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ

Samsung Galaxy Tab A11+ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ DeX ਸਪੋਰਟ

ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਬਣੀ ਹਿੱਸਾ

ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਮਚਾਉਣਗੇ ਧਮਾਲ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.