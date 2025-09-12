ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 11 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ, ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ... ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,"ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਗਾਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਜਿਹੇ ਲਗਾਏ ਆ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲਗਾਉਂਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ 2025-2026 ਦੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 11 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ 2025-2026 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੈਲਸ, ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕੀਤਾ।"
ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 'ਫੌਜੀ ਦੀ ਬੰਦੂਕ' ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ '8 ਪਰਚੇ' ਗੀਤ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ '8 ਪਰਚੇ', 'ਮਾਂਝੇ ਵਾਲੇ', 'ਅੱਗ ਅੱਤ ਕੋਕਾ ਕਹਿਰ', 'ਸਰਪੰਚੀ', 'ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ', 'ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ' ਅਤੇ 'ਫੁੱਲਕਾਰੀ' ਆਦਿ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
