11 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖਰਚਾ, ਤਾਂ ਗਾਇਕਾ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਰੋ ਸਪੰਰਕ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

BANI SANDHU
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ (Instagram)
Published : September 15, 2025 at 11:38 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕਾ ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ 11 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ," ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਈਸ਼ ਘਰਦਿਆ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੱਪੜਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ 11 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਮੈ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘਰਦਿਆ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਅਗਲੇ ਘਰ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀ ਹੋਰਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ +91 98883 28862"

BANI SANDHU
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ (Instagram)

ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਬਾਰੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 'ਫੌਜੀ ਦੀ ਬੰਦੂਕ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ '8 ਪਰਚੇ' ਗੀਤ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ '8 ਪਰਚੇ', 'ਅੱਗ ਅੱਤ ਕੋਕਾ ਕਹਿਰ', 'ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ', 'ਮਾਂਝੇ ਵਾਲੇ', 'ਸਰਪੰਚੀ', 'ਥਾਰ ਜੱਟੀ ਦੀ', 'ਹਾਂ ਕਰਤੀ', 'ਫੁਲਕਾਰੀ' ਅਤੇ 'ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

