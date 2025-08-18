ETV Bharat / entertainment

ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 101 ਰੁਪਏ, ਸਟਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ - KANIKA KAPOOR

'ਬੇਬੀ ਡੌਲ' ਫੇਮ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਕਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਇਕਾ ਦੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪਹਿਰਾਵੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਰਫੀ ਜਾਵੇਦ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 101 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਇਕ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਨਿਕਾ ਦੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰਫੀ ਜਾਵੇਦ ਖੁਦ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ।

"ਬੇਬੀ ਡੌਲ" ਅਤੇ "ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ" ਗਾ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਉਰਫੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਇਰਲ ਗੀਤ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਮਿਲੀ? ਇਸ 'ਤੇ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 101 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ।

ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 101 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਦੇ ਕੇ ਗਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਘਰ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਨਿਕਾ ਦੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਉਰਫੀ ਜਾਵੇਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਇਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 'ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਕਨਿਕਾ ਦਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਵਿੱਚ 'ਲਵਲੀ', ਏਕ ਪਹੇਲੀ ਲੀਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ 'ਦੇਸੀ ਲੁੱਕ', ਫਿਲਮ ਰਾਏ ਵਿੱਚ 'ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ', ਏ ਫਲਾਇੰਗ ਜੱਟ ਵਿੱਚ 'ਬੀਟ ਪੇ ਬੂਟੀ' ਅਤੇ ਰਾਗਿਨੀ ਐਮਐਮਐਸ ਲਈ 'ਬੇਬੀ ਡੌਲ' ਵਰਗੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ।

