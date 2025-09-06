ETV Bharat / entertainment

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਇਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਬਣਨਗੇ ਹਿੱਸਾ

ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੱਬੂ ਮਾਨ
ਬੱਬੂ ਮਾਨ (Photo: Getty)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 6, 2025 at 10:02 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਦੇ ਧੁਰੰਧਰ ਗਾਇਕ-ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਉਹ ਜਲਦ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।

'ਜਤਿੰਦਰ ਮਾਨ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਤੜਕਾ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਕੰਸਰਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 14 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਡਮਿੰਟਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਐਕਸਪੋ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅਨੂਠੇ ਸੁਮੇਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ, ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਭੁੱਲ ਸ਼ਾਮ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜੱਸੀ ਨਇਯਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਅਪਣੇ ਕਈ ਹਿੱਟ ਅਤੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗੀਤ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨਗੇ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਐਲਬਮ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਹੁਨਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

