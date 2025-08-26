ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਨ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ 'ਲਾਈਕ' ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਵਨੀਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਵਨੀਤ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਵਨੀਤ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ।
ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਮਿਲਤਾ ਰਹੇ ਪਿਆਰ ਬਸ। ਔਰ ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਮੈਂ।' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਨੀਤ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੋ
ਦਰਅਸਲ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੈਨ ਪੇਜ 'ਤੇ ਅਵਨੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੈਮਰਸ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕ੍ਰੌਪ ਟਾਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਮਿੰਨੀ ਸਕਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਵਨੀਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰਾਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੀਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।'
