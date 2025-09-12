ਦੁਸਾਂਝਾਂ ਆਲੇ ਨਾਲ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੇ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਡੈਬਿਊ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਿੰਗ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਾਇਕੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
September 12, 2025
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਿੰਗ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਾਇਕੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਬਿਊ ਗੀਤ 'ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ।
ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਗੀਤ 'ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ' ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ," ਦਿਲਜੀਤ ਪਾਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਜੱਫੀ...ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ।"
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼
ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵੱਲੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਆਰੀਅਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ....ਬਚਾਓ।"
ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦੇ ਗਾਇਕੀ ਡੈਬਿਊ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ
ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦੇ ਗਾਇਕੀ ਡੈਬਿਊ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਇਕੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਅਟੱਲ ਹੈ।" ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਦਿਲਜੀਤ ਅਤੇ ਆਰੀਅਨ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਵਿਤਾ ਆਰੀਅਨ ਨੇ ਗਾਈ ਹੈ? ਯਾਰ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।"
'ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ' ਗੀਤ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ' ਗੀਤ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਬੈਡਸ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਉਜਵਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਤ ਮਨੋਜ ਪਾਹਵਾ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਬੈਡਸ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
