ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਥ

ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਥ
ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੇ 'ਦ ਬੈਡਸ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ' ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2025 at 4:15 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਫਿਲਮ 'ਦ ਬੈਡਸ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ' ਦਾ ਤੀਜਾ ਗੀਤ 'ਤੇਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੇਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ... ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਦ ਬੈਡਸ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ' ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 'ਤੂ ਪਹਿਲੀ ਤੂ ਅਖੀਰੀ' ਅਤੇ 'ਬਦਲੀ ਸੀ ਹਵਾ ਹੈ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਟਰੈਕ 'ਤੇਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ' ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਇਰਾਦਾ? ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਵਾਈਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਤੇਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆਊਟ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 'ਦ ਬੈਡਸ ਆਫ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ' ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ਼ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ।' ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਪਾਹਵਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟਰੈਕ 'ਤੇਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ' ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਡ ਬੀਟਸ, ਲੈਅ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਥ
ਗੀਤ 'ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ' ਨਾਲ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਜਵਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼, ਅਰੇਂਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਉੱਜਵਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ।
ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਾਣਾ ਆਰੀਅਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗਾਣਾ ਪੂਰੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੂਡ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਾਣੇ 'ਬਦਲੀ ਸੀ ਹਵਾ ਹੈ' ਅਤੇ 'ਤੂ ਪਹਿਲੀ ਤੂ ਅਖੀਰੀ' ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਤੀਜਾ ਗਾਣਾ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
'ਦ ਬੈਡਸ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ
ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ, ਬਿਲਾਲ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਣ 'ਦ ਬੈਡਸ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ' ਰੈੱਡ ਚਿਲੀਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ, ਲਕਸ਼ਯ, ਸਹਿਰ ਬੰਬਾ, ਰਾਘਵ ਜੁਆਲ, ਮਨੋਜ ਪਾਹਵਾ, ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਅਨਿਆ ਸਿੰਘ, ਵਿਜਯੰਤ ਕੋਹਲੀ, ਗੌਤਮੀ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰਜਤ ਬੇਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-