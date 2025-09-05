ETV Bharat / entertainment

ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ, ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਾਜ਼

ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

Arvindr Khaira and Jayy Randhawa
Arvindr Khaira and Jayy Randhawa (Photo: Special arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 5, 2025 at 5:16 PM IST

1 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੇਤਾਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਇੱਕ ਰੁਮਾਂਟਿਕ-ਸੰਗੀਤਮਈ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਇਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਤੇ ਰਫ਼ ਟਫ਼ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ
ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ (Photo: Special arrangement)

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬਦਨਾਮ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਫਲੌਰ ਉਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਢਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ
ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ (Photo: Special arrangement)

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫੀਚਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਜੇ 'ਫਿਲਹਾਲ' ਸਮੇਤ ਬੀ ਪਰਾਕ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉਮਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਸਫਲਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜੋ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਨਿਵਾਜ਼ੂਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਤੇ ਪਲਕ ਤਿਵਾੜੀ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਰਸਮੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNJABI FILM INDUSTRYARVINDR KHAIRA IN POLLYWOODਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮਜੈ ਰੰਧਾਵਾARVINDR KHAIRA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸੰਕੇਤ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੱਛਣ, ਕਰੋ ਪਛਾਣ

YouTube Premium Family Plan ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਇਹ ਚਲਾਕੀ!

ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.