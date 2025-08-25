ETV Bharat / entertainment

ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਈਪੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਝਲਕ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼ - ARJAN DHILLON

ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਈਪੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਝਲਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Arjan Dhillon
Arjan Dhillon (Photo: Song Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2025 at 2:02 PM IST

1 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ ਬਣ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਗਾਇਕ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਈਪੀ 'ਸਿਖ਼ਰ' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ 'ਕਵਿਤਾ' ਦੀ ਝਲਕ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਬ੍ਰਾਊਨ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਅਤੇ 'ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ' ਵੱਲੋਂ ਸੰਗੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਈਪੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਉਪਰ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਣਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਪਿਆਰ-ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ
ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ (Photo: Special arrangement)

ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ-ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਕਤ ਈਪੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਦੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਬੁਣੇ ਗਏ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਰਵਨ ਖੋਸਾ ਅਤੇ ਚੰਨਾ ਬੰਬੇ ਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਹੁ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਕਤ ਗਾਣਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ ਬਣ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਗਾਇਕ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਈਪੀ 'ਸਿਖ਼ਰ' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ 'ਕਵਿਤਾ' ਦੀ ਝਲਕ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਬ੍ਰਾਊਨ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਅਤੇ 'ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ' ਵੱਲੋਂ ਸੰਗੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਈਪੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਉਪਰ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਣਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਪਿਆਰ-ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ
ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ (Photo: Special arrangement)

ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ-ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਕਤ ਈਪੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਦੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਬੁਣੇ ਗਏ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਰਵਨ ਖੋਸਾ ਅਤੇ ਚੰਨਾ ਬੰਬੇ ਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਹੁ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਕਤ ਗਾਣਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

For All Latest Updates

TAGGED:

ARJAN DHILLON NEW EPARJAN DHILLON NEW EP FIRST SONGARJAN DHILLON NEW SONG LOOKਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਈਪੀARJAN DHILLON

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰੰਗ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ...

ਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣਾ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦੈ ਕਾਰਨ ? ਜਾਣੋ

ਕੀ ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਅਸਰ ? ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.