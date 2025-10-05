ਖਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗੂੰਜੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਜੋੜਾ
ਅਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੌਰਾ ਖਾਨ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੌਰਾ ਖਾਨ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ੌਰਾ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਸੋਹੇਲ ਖਾਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
2023 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੌਰਾ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਨਵ ਮੰਗਲਾਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਰਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੌਰਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਰਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੌਰਾ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਮਲਾਇਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਅਰਹਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਮਲਾਇਕਾ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ੌਰਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੀ.ਡੀ. ਹਿੰਦੂਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਰਹਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵਜੰਮੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੌਰਾ ਖਾਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
