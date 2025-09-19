ETV Bharat / entertainment

ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਗਾਣਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ? ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ," ਮੇਰੇ ਕੋਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਚੋ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ 'Ask me a Question' ਆਈਕਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੋਚ ਕੇ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ।

ਆਖਿਰ ਬਲੌਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਇਸ ਆਈਕਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ,"ਬਲੌਗ" ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਬੱਸ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਇਸ ਲਈ ਜਿਗਰਾ ਖਾਸਾ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੈਮਰਾ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆ ਤੋਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾਂ ਸਮੇਂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਆ ਓਹ ਨੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਹ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓ।" ਫਿਲਹਾਲ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਬਾਰੇ

ਜੇਕਰ ਗਾਇਕਾ ਦੇ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਇਹ ਗਾਇਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ '8 ਪਰਚੇ', 'ਅੱਗ ਅੱਤ ਕੋਕਾ ਕਹਿਰ', 'ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ', 'ਮਾਂਝੇ ਵਾਲੇ', 'ਸਰਪੰਚੀ', 'ਫੁੱਲਕਾਰੀ', 'ਝਾਂਜਰ', 'ਪਿਸਤੌਲ', 'ਤੈਨੂੰ ਕੀ', 'ਥਾਰ ਜੱਟੀ ਦੀ', 'ਹਾਂ ਕਰਤੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਡਾਕੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 3' ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

