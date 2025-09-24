ETV Bharat / entertainment

ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ

ਏਪੀ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸੰਬਰ ਟੂਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

AP DHILLON INDIA TOUR 2025
ਏਪੀ ਢਿੱਲੋ ਵਨ ਆਫ ਵਨ ਦਸੰਬਰ 2025 ਟੂਰ (Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2025 at 12:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਸੰਬਰ ਟੂਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਟੂਰ ਦਾ ਨਾਮ 'ਵਨ ਆਫ ਵਨ ਦਸੰਬਰ 2025' ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਟੂਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਟੂਰ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਸੇਲ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੇਲ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਏਪੀ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਟੂਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਏਪੀ ਝਿੱਲੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੂਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੂਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਪੀ ਢਿੱਲੋ ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਪੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਵਨ ਆਫ ਵਨ ਦਸੰਬਰ 2025' ਟੂਰ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਣੇ, 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗੁਲੂਰੂ, 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ, 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਗ੍ਹਾਂਤਰੀਕ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 5 ਦਸੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ7 ਦਸੰਬਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ12 ਦਸੰਬਰ
ਪੁਣੇ14 ਦਸੰਬਰ
ਬੰਗੁਲੂਰੂ19 ਦਸੰਬਰ
ਕੋਲਕਾਤਾ21 ਦਸੰਬਰ
ਮੁੰਬਈ 26 ਦਸੰਬਰ
ਜੈਪੁਰ 28 ਦਸੰਬਰ

ਇਸ ਟੂਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ," ਭਾਰਤ, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਆਫ ਵਨ ਟੂਰ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸਨੂੰ ਅਭੁੱਲ ਬਣਾਈਏ। ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੀ-ਸੇਲ: 26 ਸਤੰਬਰ | ਜਨਰਲ ਆਨ-ਸੇਲ: 28 ਸਤੰਬਰ।"

ਏਪੀ ਢਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ

ਏਪੀ ਢਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦਿਲ ਨੂੰ', 'ਸਮਰ ਹਾਈ', 'ਵਿਦ ਯੂ', 'ਤੇਰੇ ਤੇ', 'ਫਰਾਰ', 'ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ', 'ਮਝੈਲ', 'ਵੋ ਨੂਰ', 'ਮਾਂਝੇ ਆਲੇ', 'ਵਾਰ' ਅਤੇ 'ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 'ਫੇਕ' ਟਰੈਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਦਾ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਟਰੈਕ 'ਫਰਾਰ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

AP DHILLON DECEMBER TOURONE OF ONE DECEMBER 2025 TOURAP DHILLONਏਪੀ ਢਿੱਲੋAP DHILLON INDIA TOUR 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜੇਕਰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੁਝ ਜਾਵੇ ਅਖੰਡ ਜੋਤ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਅਸ਼ੁੱਭ!

ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਕਿਹੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ

ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਅਨੌਖੇ ਪੰਡਾਲ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.