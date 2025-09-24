ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ

ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ
ਏਪੀ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸੰਬਰ ਟੂਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2025 at 12:50 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਸੰਬਰ ਟੂਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਟੂਰ ਦਾ ਨਾਮ 'ਵਨ ਆਫ ਵਨ ਦਸੰਬਰ 2025' ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਟੂਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਟੂਰ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਸੇਲ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੇਲ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਏਪੀ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਟੂਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਏਪੀ ਝਿੱਲੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੂਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੂਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਪੀ ਢਿੱਲੋ ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਪੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਵਨ ਆਫ ਵਨ ਦਸੰਬਰ 2025' ਟੂਰ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਣੇ, 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗੁਲੂਰੂ, 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ, 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
|ਜਗ੍ਹਾਂ
|ਤਰੀਕ
|ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
|5 ਦਸੰਬਰ
|ਦਿੱਲੀ
|7 ਦਸੰਬਰ
|ਲੁਧਿਆਣਾ
|12 ਦਸੰਬਰ
|ਪੁਣੇ
|14 ਦਸੰਬਰ
|ਬੰਗੁਲੂਰੂ
|19 ਦਸੰਬਰ
|ਕੋਲਕਾਤਾ
|21 ਦਸੰਬਰ
|ਮੁੰਬਈ
|26 ਦਸੰਬਰ
|ਜੈਪੁਰ
|28 ਦਸੰਬਰ
ਇਸ ਟੂਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ," ਭਾਰਤ, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਆਫ ਵਨ ਟੂਰ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸਨੂੰ ਅਭੁੱਲ ਬਣਾਈਏ। ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੀ-ਸੇਲ: 26 ਸਤੰਬਰ | ਜਨਰਲ ਆਨ-ਸੇਲ: 28 ਸਤੰਬਰ।"
ਏਪੀ ਢਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ
ਏਪੀ ਢਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦਿਲ ਨੂੰ', 'ਸਮਰ ਹਾਈ', 'ਵਿਦ ਯੂ', 'ਤੇਰੇ ਤੇ', 'ਫਰਾਰ', 'ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ', 'ਮਝੈਲ', 'ਵੋ ਨੂਰ', 'ਮਾਂਝੇ ਆਲੇ', 'ਵਾਰ' ਅਤੇ 'ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 'ਫੇਕ' ਟਰੈਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਦਾ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਟਰੈਕ 'ਫਰਾਰ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ।
