ਵੇਨਿਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਛਾਈ ਅਨੁਪਰਣਾ ਰਾਏ ਦੀ 'ਫੋਰਗੋਟਨ ਟ੍ਰੀਜ਼', ਜਿੱਤਿਆ ਖਾਸ ਖਿਤਾਬ

ਵੇਨਿਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਛਾਈ ਅਨੁਪਰਣਾ ਰਾਏ ਦੀ 'ਫੋਰਗੋਟਨ ਟ੍ਰੀਜ਼', ਜਿੱਤਿਆ ਖਾਸ ਖਿਤਾਬ
82ਵੇਂ ਵੇਨਿਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਜੇਤੂ ਅਨੁਪਰਣਾ ਰਾਏ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਮਾਰੀਏ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 13, 2025 at 12:12 PM IST
Venice Film Festival 2025: ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਨੁਪਰਣਾ ਰਾਏ ਨੇ ਵੇਨਿਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2025 ਦੇ ਓਰੀਜ਼ੋਂਟੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ 'ਸਾਂਗਸ ਆਫ ਫਾਰਗੋਟਨ ਟ੍ਰੀਜ਼' ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ 77 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਨੁਪਰਣਾ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਅਨੂਪਰਣਾ ਰਾਏ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਰੇਅ (ਗੋਲਡਨ ਲਾਇਨ, ਅਪਰਾਜਿਤੋ, 1957), ਬੁੱਧਦੇਵ ਦਾਸਗੁਪਤਾ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਉੱਤਰਾ, 2000), ਮੀਰਾ ਨਾਇਰ (ਗੋਲਡਨ ਲਾਇਨ, ਮੌਨਸੂਨ ਵੈਡਿੰਗ, 2001) ਅਤੇ ਚੈਤਨਿਆ ਤਮਹਾਨੇ (ਓਰੀਜ਼ੋਂਟੀ ਸਰਵੋਤਮ ਫਿਲਮ, ਕੋਰਟ, 2014) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੋਂ ਟਰਾਫੀ ਘਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਅਨੁਪਰਣਾ ਰਾਏ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 'ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ।'
ਅਨੁਪਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੁਰੂਲੀਆ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਿਰਬਾਨ ਮੈਤੀ, ਪਰੇਸ਼ ਕਾਮਦਾਰ (ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਲਮ ਸੰਪਾਦਕ) ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੀਰਜ ਸਹਾਏ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਨੇਮਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਨੇਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।'
ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ?
ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਇੱਕ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਾਲ ਦੁਲਹਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਤਰੇਈ ਧੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਤਰੇਈ ਧੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਖਾਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਅਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।'
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ: ਰਾਏ
ਰਾਏ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਓਰੀਜ਼ੋਟੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ, ਇੰਡੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਿਨੇਮਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ 'ਲੇਬਲ' ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।'
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 'ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਜੋ ਇੰਨਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।' ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 'ਸੱਤ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਔਰਤ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਹੈ।'
ਅਨੁਪਰਣਾ ਰਾਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੀ
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 'ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਆਈ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਰੰਜਨ ਸਰ (ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਾਤਾ) ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਹਾਂ' ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰੇਸ਼ ਕਾਮਦਾਰ ਅਤੇ ਅਨਿਰਬਾਨ ਮੈਤੀ ਨੇ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।'
ਰਾਏ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਆਲ ਵੀ ਇਮੈਜਿਨ ਐਜ਼ ਲਾਈਟ' ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ
ਰਾਏ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਲ ਕਪਾਡੀਆ ਦੀ 'ਆਲ ਵੀ ਇਮੈਜਿਨ ਐਜ਼ ਲਾਈਟ' (ਜਿਸਨੇ 77ਵੇਂ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ) ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, 'ਪਾਇਲ ਕਪਾਡੀਆ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਪਿਤਰਸੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪਤੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨਸੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ, ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਲੈਸਬੀਅਨ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਵੇਸਵਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ "ਆਲ ਵੀ ਇਮੈਜਿਨ ਐਜ਼ ਲਾਈਟ" ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ "ਆਲ ਵੀ ਇਮੈਜਿਨ..." ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ, ਪਰਵਾਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ, ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ।'
ਰਾਏ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 'ਪਾਇਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।'
ਅਨੁਪਰਣਾ ਰਾਏ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਗਈ
ਤਾਂ ਕੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੁਰੂਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਗਈ? ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਕਦੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਗਲੈਮਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਆਰਾਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ; ਇਹ ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 'ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।' ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਰਾਏ ਮੀਰਾ ਨਾਇਰ, ਰੀਮਾ ਦਾਸ, ਜ਼ੋਇਆ ਅਖਤਰ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਰਾਓ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 'ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 'ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਚਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੰਧੇਰੀ (ਮੁੰਬਈ) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (ਹੱਸਦਾ ਹੈ)। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਲੈਟ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ।'
'ਸਾਂਗਸ ਆਫ਼ ਫਾਰਗੌਟਨ ਟ੍ਰੀਜ਼' ਬਾਰੇ
ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਸੁਮੀ ਬਘੇਲ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 'ਸਾਂਗਸ ਆਫ਼ ਫਾਰਗੌਟਨ ਟ੍ਰੀਜ਼' ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਭਾਂਸ਼ੂ ਰਾਏ, ਰੋਮਿਲ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਾਨੀ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਸੈਕਸ ਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲੈਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇੜਤਾ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਣਕਹੀ ਸਮਝ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁੱਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।