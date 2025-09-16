ETV Bharat / entertainment

ਇਸ ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕੱਚ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੇਰਾ' ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।

UPCOMING MOVIE SHERA
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ (Instagram)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 16, 2025 at 10:52 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੇਰਾ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੱਚ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੇਰਾ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ

ਫਿਲਹਾਲ, ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੇਰਾ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਖਰੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਆਪਿ ਪਰਭੁ ਊਪਰਿ ਕਾਹੂ ਹਾਥੁ ਨ ਦੇਈ।। ਸ਼ੇਰਾ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸ਼ਅੱਪ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।"

UPCOMING MOVIE SHERA
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ (Instagram)

ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ?

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਪਰਮੀਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਕਲੀ ਗੋਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ, ਗਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਬਾਰੇ

ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੇਰਾ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤਬਾਹ', 'ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ', 'ਰੌਕੀ ਮੈਂਟਲ', 'ਜ਼ਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ', 'ਸਿੰਘਮ', 'ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਪੂ', 'ਬਰਫ਼' ਆਦਿ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ', 'ਕਾਰ ਕਲਚਰ', 'ਲੈ ਚੱਕ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ', 'ਛੱਡਗੀ', 'ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ', 'ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

