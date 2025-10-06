ETV Bharat / entertainment

'ਆ ਨੀ ਪੁੱਤ.. ਮਾਂਵਾਂ ਧੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ', ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ।

AMRIT MAAN
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 6, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਈਆ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕ ਗਾਇਕ ਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਆ ਨੀ ਪੁੱਤ' ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਈਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਅਜੇ ਅੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋ ਗਾਏ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:-

ਆ ਨੀ ਪੁੱਤ..ਮਾਂਵਾਂ ਧੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ

ਆ ਨੀ ਪੁੱਤ..ਮਾਂਵਾਂ ਧੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ

ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰ ਦਾ ਲਾਣਾ...ਨੀ ਤੂੰ ਘਰ ਬਗਾਣੇ ਜਾਣਾ

ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰ ਦਾ ਲਾਣਾ...ਨੀ ਤੂੰ ਘਰ ਬਗਾਣੇ ਜਾਣਾ

ਪੈਰ ਨੂੰ ਬੋਚ ਬੋਚ ਧਰੀਏ

ਆ ਨੀ ਪੁੱਤ..ਮਾਂਵਾਂ ਧੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ

ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਲਿਖੇ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ।" ਆਪਣੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਗਾਇਕ ਨੇ ਖੁਦ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਆ ਨੀ ਪੁੱਤ..ਮਾਂਵਾਂ ਧੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਇਕ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਬਗਾਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬਾਪੂ', 'ਮਾਂ', 'ਸਿਰਾ ਈ ਹੋਊ', 'ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲੇ', 'ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਖਰਾ', 'ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ', 'ਨਿੱਕੀਏ ਭੈਣੇ', 'ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ', 'ਫੈਮਲੀ ਫਰਸਟ', 'ਸੁਭਾਅ ਜੱਟ ਦਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

