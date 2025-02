ETV Bharat / entertainment

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ 'ਚ ਛਾਅ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨੀ ਬੇਟੇ - ARMAAN GILL AND ARNAAZ GILL



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਇਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਚਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਅਰਮਾਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਰਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ। ਜੀ ਹਾਂ...ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ 'SO IT GOES' ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।