ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਇਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਬਨਣਗੇ ਹਿੱਸਾ - AMMY VIRK

ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਟਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Ammy Virk
Ammy Virk (Photo: Special arrangement)
Published : September 2, 2025 at 3:12 PM IST

2 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿੱਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰੀਅਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਮਾਲਟਾ ਰਵਾਨਗੀ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੰਸਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।

ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿਸਲੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਟਾਪੂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਟਾ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੜ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲਾਈਵ ਨੇਸ਼ਨ, ਬਰੇਕਿੰਗ ਬੋਰਡਰ ਫੀਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬਲਦੀਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 05 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7.00 ਵਜੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਕਤ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਓਧਰ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2' ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਿਲਮਾਕਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਮਾਲਟਾ ਪੁੱਜਣਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਇਸੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰੂ ਅਤੇ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨਗੇ।

