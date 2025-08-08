ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ-ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2' ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 71ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਮੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਛਾਪ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ।"
"ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿਲ, ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2 ਜ਼ੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਐਚ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ
'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ' ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਮੇਡੀ-ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਤਾਨੀਆ, ਗੀਤਾਜ ਬਿੰਦਰਾਖੀਆ ਅਤੇ ਗੁਰਜੱਜ ਨੇ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ।
ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਾਣੀ (ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ 'ਪਿੰਡ' ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਐਮੀ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਬਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਮੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਟਿਆਲਾ-ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਫਲਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 100% ਦੇਣ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"
