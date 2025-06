ETV Bharat / entertainment

ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ, ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ਰ - AMMY VIRK DUPLICATE

Ammy Virk duplicate Nihal Singh ( Photo: Special Arrangements )

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਦੀ ਨਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ਼ ਅਗੇਨ' ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਉਪਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਰਤ, ਕੱਦਕਾਠ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਉਸ ਲਈ ਸੋਨੇ ਉਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਂਗ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

