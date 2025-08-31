ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਜੋ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਉਡੀਕ ਸੀ 2016 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਬੰਬੂਕਾਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 4' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ 'ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਕਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2' ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿਹਰੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
'ਰਿਦਮ ਬੁਆਏਜ਼ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪੰਕਜ ਬੱਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਬੂਕਾਟ-2 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2' 'ਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਹਨ ਇਹ ਸਿਤਾਰੇ
'ਰਿਧਮ ਬੁਆਏਜ਼ ਐਂਰਟੇਨਮੈਟ' ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮਾਂਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਫਿਲਮ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧਮ ਪਏ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਬੰਬੂਕਾਟ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਰਹੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਟ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 'ਨਿਰਮਾਣ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਲਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਾਜੀ ਰਫ਼ੀਕ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਫਿਲਮ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਆਵੇ।