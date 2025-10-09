ETV Bharat / entertainment

ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਰਿਲੀਜ਼, ਇਸ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਟ੍ਰੀਮ

ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

amardeep singh gill
amardeep singh gill (Photo: Web Series Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 9, 2025 at 4:37 PM IST

1 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਓਟੀਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਰਾਜਧਾਨੀ' ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਕੇਬਲਵਨ ਅਤੇ ਸਾਗਾ ਸਟੂਡੀਓ' ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜੀਤ ਜਹੂਰ ਅਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 'ਦਾਰੋ' ਸਮੇਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਾਸੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਿੱਧੂ, ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੋਲੀਨਾ ਸੋਢੀ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ, ਤਰਸੇਮ ਪਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਰਤਨ ਔਲਖ, ਅਰਸ਼ ਹੁੰਦਲ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੁੱਲ ਸਿੱਧੂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਵਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮਹਾਨਗਰਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਰਾਇਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਰੁਣਦੀਪ ਤੇਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ।

