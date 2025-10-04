WATCH: 'ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ...', ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

WATCH: 'ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ...', ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੰਬਈ: 'ਸਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹੀਨਾ ਅਕਤੂਬਰ 2025' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੱਡਬੀਤੀ
ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨਿਤਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
"ਇੰਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ"
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ ਜਾਂ ਔਰਤ?' ਉਸ ਨੇ (ਅਕਸ਼ੈ ਦੀ ਧੀ) ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, 'ਫੀਮੇਲ' ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਗਨ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ?' ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।"
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ
ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸੱਤਵੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ, ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 'ਸਾਈਬਰ ਪੀਰੀਅਡ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸਟ੍ਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।