...ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੰਗਾ, 'ਕੇਸਰੀ 2' ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ - KESARI 2

Published : April 19, 2025 at 2:02 PM IST

By ETV Bharat Entertainment Team

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਅਤੇ ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਕੇਸਰੀ 2' ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ ਸ਼ੰਕਰਨ ਨਾਇਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਕੇਸਰੀ 2' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਘੂ ਪਲਟ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਪਲਟ ਦੀ ਕਿਤਾਬ "The Case That Shook The Empire" ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

'ਕੇਸਰੀ 2' ਕੀ ਹੈ ਖਾਸੀਅਤ

ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਹੋਏ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਮਾਈਕਲ ਓ'ਡਾਇਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੰਕਰਨ ਨਾਇਰ, ਜਿਸਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਰਘੂ ਪਲਟ-ਪੁਸ਼ਪਾ ਪਲਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ "The Case That Shook The Empire" ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੰਕਰਨ ਨਾਇਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਕੇਸਰੀ 2' ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ