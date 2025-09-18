ETV Bharat / entertainment

ਇਸ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ, ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

SHEHNAAZ GILL
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ (ETV Bharat (Special Arrangement))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2025 at 3:42 PM IST

1 Min Read
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ 'ਚ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਹੁਣ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਿਨੇਮਾ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਨ-ਟਾਈਟਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਖੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਰਵਿੰਦਰ ਖੈਰਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ ਪਰਾਕ, ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਆਦਿ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਟਾਰਜ਼ ਆਪਣੀ ਫੀਚਰਿੰਗ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਬਦਨਾਮ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸਿਨੇਮਾਂ ਪਾਰੀ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ।

