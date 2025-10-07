'ਕਾਂਤਰਾ ਚੈਪਟਰ 1' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨਗੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

'ਕਾਂਤਰਾ ਚੈਪਟਰ 1' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨਗੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ 'ਕਾਂਤਰਾ ਚੈਪਟਰ 1' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਸਾਲ 2024 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਚਮਕੀਲਾ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਾਇਕ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਮੁੜ ਇਕੱਠਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰੀਣ ਫ਼ਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਮਿਸਟ੍ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫ਼ਿਲਮ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਖੇਤਰ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਿਲਮਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਸਾਖੀ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਰਵਰੀ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਗ ਰੈਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੰਗ਼ੀਤਕਾਰ ਏ.ਆਰ. ਰਹਿਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਗੀਤਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਾਮਿਲ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕਾਂਤਰਾ' ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਜੋ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
