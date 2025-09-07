ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ MS Dhoni, ਟੀਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼

ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ MS Dhoni, ਟੀਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼
ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਜ਼ਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਆਦਾਕਾਰ ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਅਤੇ ਧੋਨੀ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ 'ਦ ਚੇਜ' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਅਤੇ ਧੋਨੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਅਤੇ ਧੋਨੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਅਤੇ ਧੋਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਨੇ ਟੀਜ਼ਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ," ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ, ਦੋ ਯੋਧਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਜਬਰਦਸਤ ਚੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।"
ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਦਾ ਫਿਲਮ ਵਿਚਲਾ ਲੁੱਕ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਲੁੱਕ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਲੜਾਕੇ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਧੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਨੋ ਸਿਤਾਰੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰ ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਨੇ ਟੀਜ਼ਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧੋਨੀ ਕਈ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮ 'ਗੋਟ' 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
