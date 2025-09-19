ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਡੇਟ
ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਲਮ 'ਡਾਕੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 3' ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2025 at 11:09 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫਿਲਮ 'ਡਾਕੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 3' 13 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੀ5 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੀ5 ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ5 ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 3' ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ5 ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਬਣ ਕੇ! #DakuaanDaMunda3 - ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ਼ #ZEE5 'ਤੇ।" ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੀ5 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਡ੍ਰੀਮ ਰਿਅਲਟੀ ਮੂਵੀਜ਼' ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਅੰਬਰਸਰੀਆ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਡਾਕਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 3' ਫਿਲਮ 'ਡਾਕੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ' ਅਤੇ 'ਡਾਕੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 2' ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਲਮ 'ਡਾਕੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 3' ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਦੁਹਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ
ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਡਾਕੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 3', 'ਮਧਾਨੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਮਝੈਲ' ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਫਿਲਮ 'ਸਰਪੰਚ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 22 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਡਾਕੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 3' ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
