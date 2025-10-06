ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਨੇ ਬਦਲੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ...ਜਾਣੋ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰੀ?
ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2025 at 11:57 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ...ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ- ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ, ਓ.ਟੀ, ਬੇਅੰਤ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ। ਹਰ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ,"ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀ, ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ... ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਕੋਲ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੈਨਟੀ ਤੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਸ਼ੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਟ੍ਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ, ਟੀਐਲਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ।"
ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਲਾ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਹੈ। ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ... ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਆਲਤਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ... ਇਹ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੌਸਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਿਆਵੇ।"
ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
