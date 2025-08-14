ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਕੁਈਨ' ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਮੈਂ ਸੋਲਾਹ ਬਰਸ ਕੀ' ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 'ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਵਤਨਾਂ ਦਾ' ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਨਜ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਮ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੀ ਕੋ-ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ
ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਮਧਾਣੀਆਂ', 'ਫੱਫੇਕੁੱਟਣੀਆਂ', 'ਵਾਹ ਨੀ ਪੰਜਾਬਣੇ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਸੰਨ ਆਫ਼ ਸਰਦਾਰ 2' ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਨਾਲ ਫਿਲਮ 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ।
