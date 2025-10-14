ETV Bharat / entertainment

ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਸੁਖਮਣੀ ਕੌਰ, ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਖਮਣੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Actress Sukhmani Kaur
Actress Sukhmani Kaur (Photo: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 14, 2025 at 10:45 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਖਮਣੀ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਲੁੱਟ ਮੁਬਾਰਕ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇਗੀ।

'ਗੁਰ ਫ਼ਤਹਿ ਸਟੂਡਿਓ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ 'ਪਨੋਰਮਾ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਟੋਰੀ-ਸਕਰੀਨ ਪਲੇਅ ਲੇਖਣ ਰਿਸ਼ੀ ਮੱਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਚੱਢਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕਾਨਿਕਾ ਮਾਨ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਖਮਣੀ ਕੌਰ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਬੈਕਅੱਪ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸ਼ੇਡਜ਼ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਪਰਵਾਸੀ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਟਾਰਰ 'ਮੈਡਲ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਜੀਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਫ-ਬੀਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਅਨੂਠੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

PUNJABI FILM LUTT MUBARAK
UPCOMING PUNJABI FILM
ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਖਮਣੀ ਕੌਰ
ACTRESS SUKHMANI KAUR
LUTT MUBARAK

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੈ ਰਾਹੂਕਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

ਕੀ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ? ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਪੀ

ਆਖਿਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ !

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਕੀ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.