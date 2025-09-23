ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ? ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2025 at 5:26 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਵਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸ਼ੇਰਾ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਜੇਬੀਸੀਓ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸੇਵਿਓ ਸੰਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜਾ ਸਿਰਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਨਮੋਲ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਦੋਨੋ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਪਾਪੂਲਰ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੀ ਪਰਾਕ ਦਾ 'ਮਾਲ ਮਾਲ' , ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਦਾ 'ਜਿਸਮ ਮੇਂ ਤੇਰੇ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਚਰਿੰਗ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੰਨਤ' (2008) ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬੁੱਢਾ ਹੋਗਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪ', 'ਪਹਿਲਾ ਸਿਤਾਰਾ', 'ਓਜੀ' ( ਹਿੰਦੀ) 'ਰੈਨਬੋ', 'ਲਿਜੇਂਡ', 'ਸਾਈਜ ਜੀਰੋ', 'ਡਿਕਟੇਟਰ', 'ਸ਼ੇਰ' (ਤੇਲਗੂ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤਜੁਰਬਾ ਰਹੇਗਾ।
