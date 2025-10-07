9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਸੁੰਦਰੀ, ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਰੂਤੀ ਸੋਢੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਵ 2' ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2025 at 4:02 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ-ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਸਟਾਰਰ 'ਵਿਸਾਖੀ ਲਿਸਟ' ਦਾ ਬਤੌਰ ਲੀਡ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਰੂਤੀ ਸੋਢੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰੂਤੀ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਵ 2' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਡ੍ਰੀਮ ਰਿਐਲਟੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਕਸ਼ਨ ਡਰਾਮਾ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਰੂਤੀ ਸੋਢੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਕਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਰੂਤੀ ਸੋਢੀ ਅੱਜ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਕਈ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ 'ਓਕਾ ਪਧਕਮ ਪ੍ਰਕਾਰਮ', 'ਮੀਲੋ ਏਵਾਰੂ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰੁਡੂ', 'ਪਟਾਸ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦਿਲ ਵਿਲ ਪਿਆਰ ਵਿਆਰ', 'ਹੈਪੀ ਗੋ ਲੱਕੀ' ਅਤੇ 'ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ 420' ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਲਗਭਗ ਨੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਵੇਗੀ।
