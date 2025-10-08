ਇਸ ਹਿੰਦੀ ਪਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਇਹ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਮੰਚਨ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਾਵਨ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪਲੇ 'ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2025 at 5:58 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਲਹਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਾਵਨ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੰਦੀ ਪਲੇ 'ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ’ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੰਚਨ ਜਲਦ ਹੀ ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਮੂਵਿੰਗ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਹਿੰਦੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤਿਵਾੜੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੰਚਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਲਾ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਚਨ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਾਵਨ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਲਾ ਡਾਰਕ ਸ਼ੇਡ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਕਰਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮਯੰਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਵਸੰਤ ਸਾਗਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਪਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਸਟਾਰਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ' ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਾਵਨ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-