ETV Bharat / entertainment

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਮਾਇਰਾ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ।

SAMAIRA SANDU
ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਮਾਇਰਾ ਸੰਧੂ (ETV Bharat (Special Arrangement))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 10, 2025 at 5:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਮਾਇਰਾ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।

ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਮਾਇਰਾ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਮਾਇਰਾ ਸੰਧੂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸਾਊਥ ਫ਼ਿਲਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜਾ ਸਿਰਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਮਾਇਰਾ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਟਾਰਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿੱਤਲੀਆ ਵਰਗਾ', ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਢਿੱਲੋ ਨਾਲ 'ਉਮਰਾ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਤਮਿਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਧਯਾਮ', 'ਦਮਯੰਤੀ' , 'ਭਾਰਤੀਯਾਂ' ਅਤੇ 'ਆਲੀਆ' ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਬਹੁ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਮਾਇਰਾ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ" ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਵਰੀ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਈਕਨ ਵਜੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਸਟਾਰਰ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਵਿਨਾਸ਼' 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਨਿਭਾਈ ਜਾਰਾ ਬੇਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNJAB FLOODS UPDATESAMAIRA SANDU VISIT PUNJABPUNJAB FLOODSSAMAIRA SANDU

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ 8 ਤਰੀਕੇ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਮੇਕਅੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਵਰਤੋ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ !

ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਬਦਾਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਧੱਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਈਏ? ਘਰ ਪਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.