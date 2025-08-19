ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 13 ਅਗਸਤ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ...ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਢਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲਾਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਮਨੀਸ਼ਾ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ।
ਪ੍ਰਾਂਜਲ ਦਹੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ
ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਾਂਜਲ ਦਹੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਾਂਜਲ ਦਹੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਅਜਿਹੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਕਦਰਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।"
ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝ ਗਈ ਹੈ, ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ
- ਪਹਿਲਾਂ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਦੂਜਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ।
- ਤੀਜਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ...ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
