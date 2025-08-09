Essay Contest 2025

ਆਰ ਨੇਤ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼ - R NAIT NEW SONG

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਆਰ ਨੇਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਗਰੇਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਆਰ ਨੇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਦੋ ਦੂਣੀ ਚਾਰ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸੱਜਿਆ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਲਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਵਨ ਟੇਕ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਮੀਰੂ' ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਬੀਟ ਸੋਂਗ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਆਰ ਨੇਤ ਅਤੇ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਨੇਤ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸੰਗੀਤ ਅਧੀਨ ਬੁਣੇ ਗਏ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੁਲਸ਼ਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੀਤ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਗੀਤਬੱਧਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਗਰੇਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫੀਚਰਿੰਗ ਇਸ ਸੋਂਗ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਸੌਂਗ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈੱਡ ਸਤਕਰਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਸੰਯੋਜਨ ਕਰਤਾ ਵਿਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕੂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਟਰਿਊ ਮੇਕਰਸ ਹਨ। ਓਧਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫ੍ਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵੇਗੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਚੁਣਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

