ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚੌਰਾ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਕਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗੀ।
'ਇੰਦਰ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਆਫ ਬੀਟ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਔਲਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਜਸਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ, ਪੂਨਮ ਸੂਦ, ਏ ਸ਼ਬੇਰ, ਨੀਲ ਬੈਦਵਾਨ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਕੁਲਵੀਰ ਸੋਨੀ, ਗੁਰੀ ਘੁੰਮਣ, ਵਰਨ ਅਟਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਜ਼, ਬੱਬਲ ਕੌਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਥ੍ਰਿਲਰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਅਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਇੰਦਰ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਆਫ ਬੀਟ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀ ਪੱਖ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਖਾਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚੌਰਾ ਹੁੰਦਾ" ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹਕੀਮ, ਪਾਰਥ, ਜੌਹਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਾਣਿਆ ਨੂੰ ਪਿੱਠਵਰਤੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਛੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ, ਰਿਤੂ ਜੱਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਯੂ-ਟਿਊਬ ਉਤੇ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਰਹੀ ਮਾਲਦਾਰ ਛੜਾ ਸਮੇਤ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ 'ਮਾੜਾ ਜੰਮੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਆਵੇ ਨਾ', 'ਬੰਦੇ ਖਾਣੇ ਜਨਾਨੀ' ਅਤੇ 'ਵਿਛੋੜਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
