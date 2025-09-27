ਇਸ ਖਾਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰਮ ਕੌਰ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 27, 2025 at 10:42 AM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਟਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰਮ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦੂਜਾ ਰੱਬ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗੀ ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
'ਢਾਕ ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਅਧੀਨ ਆਉੰਦੇ ਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਕ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਨੂਰੀ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ , ਜਯੋਤੀ ਅਰੋੜਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰਮ ਕੌਰ ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਈ ਆਫ ਬੀਟ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਾਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 'ਦੁਵਿਧਾ' , 'ਹੇਟਰਜ' , 'ਬੀਜ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
'ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਸਵ. ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਟਾਰਰ 'ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹ।ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਉਭਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰਮ ਕੌਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ 'ਅੱਜ ਦੇ ਲਫੰਗੇ', 'ਬਾਪੂ ਚੜ ਗਿਆ ਘੋੜੀ' ਆਦਿ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।'ਅਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫ਼ਿਲਮ ਸਟੇਟ ਵਰਸਿਸ ਸੋਲਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰੀਣ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।